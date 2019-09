SVT:s meteorolog: ”Kommer vara höstigare – men inte superdepp”

Längst upp i norr väntas ett lugnare väder under lördagen. På söndagen drar regn in norrifrån i stället.

– Det regnet kan övergå till blötsnö i fjällkedjan, i de nordligaste delarna, så det kan bli spännande, säger Tora Tomasdottir.

Regnet och blötsnön ser ut att hänga kvar fram till måndagen.

Regn i söder – åska på Västkusten

Just nu ligger det en hel del regn över kontinentala Europa som kan komma att dra in över Skåne och Blekinge. Det kan ge några mer kraftiga regnskurar under helgen.

– Om det gör det så kommer det också att börja blåsa lite mer där, säger Tora Tomasdottir.

Längs med Västkusten kan det komma tillfälliga lokala åskskurar.

Kallare efter helgen

Under lördag dag väntas temperaturer uppemot 16 grader i söder, mellan 9 och 13 grader i mellersta Sverige och längst i norr väntas temperaturer mellan 6 och 8 grader. På söndagen ser temperaturerna ut att bli något lägre.

– Det kommer att vara höstigare, men det kommer inte att vara superdepp, om det inte är så att man vill att det ska regna då, säger Tora Tomasdottir.

När helgens ostadiga väder drar österut kommer kalla nordvindar ta över och temperaturen sjunker något.