SVT:s meteorolog: Vi får vänta på värmen

– Den varma luften som kom in över landet i lördags har tryckts undan och i morgon är det kall luft över stora delar av landet. Kanske lite varmare längst i söder, säger SVT:s meteorolog Nitzan Cohen.

Nitzan Cohen.

Det kommer dessutom in ett regnområde över norra Götaland och södra Svealand under onsdagen och mer regn kan väntas under veckan.

– De kommande dagarna har vi ett högtryck nordväst om oss och ett lågtryck i öster, som samverkar och pressar ner kall luft norrifrån över landet. Vårt hopp är ett lågtryck som kommer in från Nordatlanten och som kan börja styra om vädret från fredag, säger Nitzan Cohen.

Blygsamma temperaturer

Under fredag och lördag blir det mest uppehåll men med ganska blygsamma temperaturer, från 10-15 grader i norr till 15-20 i söder.

– Lördag börjar vädret bli lite ostadigare med skurar i söder och lite mer regn i västra Götaland och Svealand på söndag, medan det kan bli skapligt i Östersjölandskapen, säger Nitzan Cohen.

I norra Sverige ser han inte många ljuspunkter de närmaste dagarna – ”ryssvärmen” är långt borta och i fjällen kan det bli snö eller blötsnö.

– Det kan säkert gå att åka skidor vid Riksgränsen ett bra tag till, kanske ända in i juli, säger Nitzan Cohen.

Inte mycket nederbörd

Men särskilt mycket nederbörd verkar det inte komma någonstans den närmaste veckan – till glädje för en del, men mer regn skulle behövas särskilt i de östra delarna av landet som drabbats av torka och sjunkande grundvatten.

LÄS MER: Klen påfyllning ger låg grundvattennivå

Nitzan Cohen kallar de närmaste dagarnas väder för ett ”typiskt bakslag”. Ingen riktig sommarvärme och regn som kommer och går. I helgen kan det som mest bli runt 20 grader längst söderut.

– Där blir det ganska normala temperaturer för början av juni.

Först runt 7-8 juni kan värme söderifrån börja dra sig uppåt över landet, som det ser ut nu, när lågtrycker i väster börjar dra in varmluft från Europa.