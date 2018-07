SVT:s politikreporter: KD kommer inte undan frågor om riksdagsspärren

SVT:s politikreporter Love Benigh befinner sig just nu i Almedalen och var på plats under partiets presskonferens.

– Det stora fokuset var sjukvården. Där vill KD komma åt köerna i sjukvården genom att höja lönerna för de som arbetar under sommarmånaderna. Partiet föreslår att legitimerad sjukvårdpersonal som inte tar ut semester under sommaren får en 50 procentig ökning av lönen under sommarmånaderna.

Kristdemokraterna har i flera opinionsmätningar legat under riksdagsspärren. Hur märker man av att partiet kanske inte kommer att komma in i riksdagen?

– Det märks så till vida att partiledaren Ebba Busch Thor får frågor om det i varje intervju som hon gör och det skrivs och talas om det i alla politiska analyser som görs av partiets framtid. Krisen har sin grund i att allianssamarbetet inte är lika sammanhållet som det har varit. I andra regeringsalternativ är inte Kristdemokraterna nödvändiga på samma sätt som i en alliansregering. De moderatsympatisörer som funderat på att taktikrösta på KD kan då mycket väl lägga sin röst på Moderaterna istället. Dessutom riskerar ju rösten att bli bortkastad i och med att partiet riskerar att ramla ur riksdagen.

Märks det på något sätt att partiet inte får stort genomslag för sina förslag i Almedalen?

– Det är symptomatiskt och besvärande att den första frågan som Ebba Busch Thor får efter att hon presenterat partiets förslag på presskonferensen handlar om det som Socialdemokraterna föreslog i går om höjda pensioner. Det kanske inte var den första frågan hon hade hoppats på.