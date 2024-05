SVT/Verian: Flera partier riskerar falla ur Europaparlamentet

För L, KD och C ser EU-valet ut att bli en rysare. Liberalerna som vill framstå som Sveriges mest EU-vänliga parti får 3,7 procent av stödet i SVT/Verians första väljarbarometer till EU-valet 2024, vilket alltså är under gränsen för att komma in i EU-parlamentet.

– Det kommer krävas en bra valrörelse för att Liberalerna ska få ett mandat, säger Per Söderpalm på Verian.

KD och C balanserar på gränsen

Kristdemokraterna får 4,2 procent, vilket är mer än en halvering jämfört med valresultatet 2019. Centerpartiet får 4,5 procent och är den stora förloraren i förhållande till resultatet i föregående EU-val. Då fick partiet 10,8 procent.

Enligt Per Söderpalm ger resultatet en tidig indikation på hur väljarna ser på partierna, men mycket kan fortfarande hända, menar han:

– Rörligheten i väljarkåren brukar vara stor i EU-val, om någon lyckas bra i en debatt kan det lyfta ett parti till exempel.

Så skulle svenska folket rösta om det var val i dag. Frågan som Verian ställt är: ”Vilket parti kommer du rösta på i årets val till Europaparlamentet?” Foto: SVT

Starkt stöd för MP och V

Jämfört med resultatet i den senaste väljarbarometern till riksdagen har Miljöpartiet och Vänsterpartiet ett starkt stöd, 9,5 respektive 8,8 procent.

Att klimatfrågan klassiskt sett varit en stor fråga i EU-val och att båda partierna har kända EU-kandidater tror Per Söderpalm kan ligga bakom det höga stödet.

– Vänsterpartister och miljöpartister anger också i högre grad än andra väljare att de kommer att rösta i EU-valet, berättar han.

Flera anger partier som inte sitter i riksdagen

Andelen som anger ett parti som inte är representerat i riksdagen är klart högre än i mätningarna till riksdagsvalet och landar på 4,2 procent. Folklistan, Afs, Piratpartiet och Medborgerlig samling är några av partierna som de svarande säger att de kommer rösta på. Störst är Folklistan med ett uppskattat stöd på 1,5 procent.