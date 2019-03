Det finns myndigheter som håller koll på banker i de absolut flesta staterna runtom i USA. Men DFS sticker ut.

– Bland alla finansmyndigheter på statnivå i USA så är det här den absolut mäktigaste av dem alla, i synnerhet när det gäller att tackla penningtvätt, säger Aaron Elstein, finansjournalist vid Crain’s New York Business, som bevakar de finansiella marknaderna i staden.

Skälet är DFS kan utreda alla banker som gör affärer i New York. Och det är väldigt många banker världen över som vill göra affärer i New York. DFS har makten att dra in licenser för företag som inte sköter sig.

Hittills har få detaljer ur myndighetens utredning mot Swedbank framkommit.

– Vi kommenterar inte våra pågående utredningar, säger Rick Loconte, biträdande kommunikationschef vid DFS i New York till SVT Nyheter.

Bank tvingades böta 350 miljoner dollar

Aaron Elstein beskriver hur DFS de senaste åren gjort stora utredningar mot banker, som slutat med att bankerna tvingats betala ut mångmiljonbelopp i böter eller förlikningar.

2014 bötfälldes amerikanska banken Standard Chartered efter att man brutit mot reglerna om förhindrande av penningtvätt. Summan: 350 miljoner dollar. Likt fallet Swedbank handlade det då om misstänkta högrisktransaktioner mellan utländska kunder.

– Om du utreds av DFS så kan du vara illa ute. Det är kända för att vara väldigt tuffa. Swedbank bör anlita riktigt bra advokater, säger Aaron Elstein.

”Inte särskilt populärt”

Men utredningen kan komma att ta lång tid, uppger Elstein.

Vad kommer DFS vara intresserat av att titta på?

– De kommer att vilja gå grundligt tillväga. De kommer sannolikt vilja gå igenom transaktioner och ta reda på om banken vetat vem som skickat pengar och vem som tagit emot. Och så kommer de att titta på om Swedbank gjort tillräckligt för att förhindra att pengarna använts i penningtvätt.