Swedbank misstänks för penningtvätt – detta har hänt

Avslöjar misstänkt penningtvätt. Uppdrag granskning och SVT Nyheter avslöjar i februari att Swedbank kan ha använts för att tvätta pengar under nästan ett decennium. Minst 40 miljarder kronor kan ha sluttats mellan misstänkta konton. Avslöjandet fick bankens aktie att rasa med nästan 14 procent och för fondsparare och aktieägare gick tiotals miljarder kronor upp i rök.

Identifieras av Swedbank. Swedbanks vd Birgitte Bonnesen bekräftar att banken identifierat misstänkt penningtvätt, men vill inte säga hur mycket pengar det handlar om. Hon säger också att hon hoppas på att kunna sitta kvar.

Tillsätter extern utredning. Efter avslöjandet tillsätter Swedbank en extern utredning. Samtidigt uttrycker Lars Idermark, styrelseordförande i Swedbank, förtroende för vd Birgitte Bonnesen. Finansinspektionen inleder en utredning efter Uppdrag gransknings och SVT Nyheters avslöjande.

Förundersökning om insiderinformation inleds. Efter att Dagens Nyheter avslöjat att Swedbanks storägare fått förhandsinformationom den misstänkta penningtvättskandalen inleder Ekobrottsmyndigheten en förundersökning om insiderinformation.

Spärrar tips. I samband med SVT:s granskning framkommer att Swedbank spärrat möjligheten för personal att lämna tips på SVT:s krypterade tipssajt.

Fortsatt förtroende för vd:n. Efter den externa utredningen bekräftar Swedbanks styrelse att den har förtroende för vd Birgitte Bonnesen. Men det kommer kritik mot utredningen. Joacim Olsson, vd i Aktiespararna kallar den för ”fullständigt ofullständig”. Även storägarna AMF och Alecta är missnöjda med utredningen.

Vilselett amerikanska utredare. Uppdrag granskning och SVT Nyheter avslöjar att Swedbanks högsta ledning vilselett amerikanska utredare genom att undanhålla information om bankens kopplingar till den ökända advokatbyrån Mossack Fonseca efter att byrån blev ökänd i samband med Panamaläckan. Men vd:n Birgitte Bonnesen säger att det är osannolikt att det har skett.

Razzia genomförs. Efter avslöjandet genomför Ekobrottsmyndigheten en razzia på Swedbanks huvudkontor i Sundbyberg. Det resulterar i att förundersökningen mot Swedbank utvidgas, både vad gäller tidsperiod och en ytterligare brottsmisstanke – grovt svindleri.

Amerikansk utredning inleds. Den amerikanska myndigheten Department of Financial Services i New York inleder en utredning av Swedbank.

Handelsstopp på börsen. Torsdagen 28/3 stoppar Stockholmsbörsen handeln med Swedbanks aktie. På eftermiddagen samma dag lyftes handelsstoppet och aktien fortsatte backa. Vid börsens stängning har den fallit knappt åtta procent.

Vd:n får sparken. Kort efter handelsstoppet torsdag 28/3 meddelar Swedbank att vd:n Birgitte Bonnesen får sparken. Under stämman beviljas styrelsen ansvarsfrihet.