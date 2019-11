Klistermärken med davidstjärnor har satts upp på judiska lokaler i helgen, i en koordinerad attack i flera nordiska länder. I efterhand sattes post-it-lappar med hjärtan och ord som ”kärlek” och ”tolerans” upp till stöd för de de drabbade. Foto: Judiska församlingen i Stockholm

Synagogor och mediehus märktes med hotfulla klisterlappar

Judiska lokaler och synagogor i Sverige, Danmark och Norge har fått olika former av ”judestjärnor” uppsatta på fasaderna. Det skedde under en koordinerad attack under natten mot söndag – på årsdagen av Kristallnatten.

– Det är väldigt oroväckande, säger Aron Verständig, ordförande i Judiska centralrådet.

Natten mellan den 9 november och 10 november 1938 genomförde nazisterna våldsamma attacker mot judar i Tyskland. Omkring 400 judar dödades eller tvingades begå självmord. Tiotusentals arresterades och fördes till koncentrationsläger och butiker och synagogor brändes ned. Händelsen kallas Kristallnatten. Natten mot söndagen, exakt 81 år senare, sattes klistermärken med så kallade ”judestjärnor” upp på synagogor, judiska lokaler och flera mediehus i Sverige, Danmark och Norge. En ”judestjärna” är en davidsstjärna på gul bakgrund med ordet ”jude” skrivet inuti, en symbol som judarna tvingades bära på sina kläder i nazityskland och i andra länder som ockuperats av nazisterna. – Det är en oroväckande utveckling att högerextrema har förmågor att koordinera detta i flera olika länder samtidigt, säger Aron Verständig, ordförande i Judiska centralrådet och Judiska församlingen i Stockholm. ”Folk är väldigt upprörda” Verständig bekräftar att klistermärkena har satt upp på judiska lokaler och synagogor i Stockholm, Göteborg och Norrköping. Från församlingens håll har man polisanmält händelserna och informerat sina medlemmar. – Folk är väldigt upprörda. Vi har sett många aktiviteter där man riktar sin udd mot Sveriges judar – både enskilda och organisationer. Nu måste man ta tag i de här grupperna som vuxit sig allt starkare. Det är ett väldigt allvarligt angrepp på demokratin. ”Oacceptabelt” Flera mediehus utsattes också för klotter och att ”judestjärnor” satts upp på fasader, bland annat Norrbottens Media i Luleå och Corren i Linköping. – Ett mediehus kan inte acceptera ett sådant här klotter. Det ska inte ske i ett medielandskap som vilar på demokratiska grunder. Det är oacceptabelt, säger Öst Medias vd och publisher Anna Lindberg. Ett danskt judiskt par, som är aktiva i flera dansk-israeliska föreningar har fått en ett av de hotfulla klistermärkena satt på sin brevlåda, rapporterar danska BT. – Det blir för nära. Vem kan komma på något sådant. Det är en symbol för mord, död och förstörelse, säger den utsatta kvinnan till tidningen. Dela Dela

