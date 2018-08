Tågkaos råder – dela med dig av dina upplevelser

Som veckopendlare drabbas man allt som oftast av förseningar. Under nio månader kan man räkna på ena handens fingrar de gånger som tåget varit framme i rätt tid. Detta gör att man alltid måste planera resandet med stora marginaler och därmed måste vara borta från familjen mer än nödvändigt. SJ sätt att kompensera årskortsinnehavare i samband med förseningar och andra problem som gör resandet mindre behagligt är dessutom under all kritik.