Tågstrejk hotar på måndag – förhandlingar drar ut på tiden

Avtalsförhandlingarna mellan Seko och Almega Tågföretagen fortsätter under söndagen. Foto: EPA/TOLGA AKMEN

Avtalsförhandlingarna mellan Seko och Almega Tågföretagen fortsatte sent under lördagskvällen. Samtalen har pausats för att återupptas igen under söndagen vid lunch, uppger fackförbundet Seko.