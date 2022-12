Tågtrafiken rullar – trots systembytet

Natten mellan lördagen och söndagen lade Trafikverket om till ett nytt digitalt planeringssystem för tågtrafiken. Omläggningen har mötts av oro från delar av tåg- och transportbranscherna, med farhågan om att den skulle orsaka stora störningar i trafiken.

Enligt Trafikverket har den första natten med det nya systemet emellertid gått som planerat.

– Än så länge har vi inte haft några problem, säger Bengt Olsson, presschef vid myndigheten, vid 09-tiden på söndagen.

Trots att de första timmarna med det nya systemet förflutit utan incidenter, väntas den riktiga prövningen komma senare under söndagen eller under nästa vecka. Trafiken är normalt sett begränsad under helgnätter.

– I ärlighetens namn är det inte högtrafik just nu. Det är söndag och mindre trafik än en arbetsvardag, och den kommer starta upp mer efter 15-tiden. Det är då, eller under morgondagen, som systemet verkligen kommer att testas, säger han.

Det nya systemet används för att planera tågoperatörers färdvägar längs järnvägsnätet. Utmaningen väntas komma vid sämre väderlek och när avgångar behöver planeras om med kort varsel.

– Det kan hända saker ute i geografin, till exempel kan det blåsa in hård vind med snö som får växlar att klägga igen. Då måste vi planera var och hur tågen ska gå. Det finns risk att det kan ta lite längre tid att lösa sådana situationer nu under uppstartsfasen, säger Bengt Olsson.

Trafikplanerarens oro inför helgen: