Tappade 500 miljoner kronor i matchintäkter

Klubbarna i herrallsvenskan har klarat sig bättre ekonomiskt än vad som var förväntat under förra säsongen.

– Det beror bland annat på sponsorer, statligt stöd, lojala supportrar och ett nytt tv-avtal. Det är otroligt tufft att tappa publikintäkter på en halv miljard kronor på en säsong. Men klubbarna har gjort ett bra jobb och lyckats parera det, till exempel genom att annat sälja spelare, säger Mats Enquist till SVT Nyheter.

Inget beslut om publik

Herrarnas Allsvenskan och Superettan börjar den 10 april och damallsvenskan börjar den 17 april. Men som det ser ut nu så blir det utan publik. Svensk Elitfotboll har haft diskussioner med både Folkhälsomyndigheten och regeringen men några beslut i publikfrågan har inte fattats ännu.

– Det finns inte hur många spelare som helst att sälja och tålamodet hos partners och sponsorer kommer inte vara före evigt, säger Mats Enquist.

– De som är vana och väldigt engagerade kommer tillbaka. Men för publiken som inte är lika van och inte har det som rutin finns det risk att det tar lite tid innan de kommer tillbaka till beteendet som fanns innan, säger Erik Modig, forskare på Handelshögskolan till SVT Nyheter.

Ökat publiksnitt senaste åren

Herrallsvenskan har under 2010-talet stadigt ökat sin publik och snittar på cirka 9 000 åskådare per match under 2010-talet.

Men förra året spelades utan publik. Ytterligare en säsong utan besökare kan göra att många får ett förändrat beteende.

– Det handlar inte bara om pengar, det är otroligt viktigt att få tillbaka en relation mellan publiken och elitfotbollen. Vi har förberett med skyddsåtgärder för olika scenarion där publiken använder flera olika ingångar och även så att man kan färdas i lokaltrafiken smittsäkert, säger Mats Enquist.

– Men det scenario som myndigheterna föreslår så pratar vi om 100 meter mellan varje åskådare på Tele2. Vi ska ta samma ansvar som alla andra när det gäller säkerhet och smittspridning men vi har bara blivit nedstängda och lagts åt sidan.