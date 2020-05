Anders Tegnell: Färre äldre insjuknar i covid-19

Det senaste dygnet har 84 nya dödsfall rapporterats in och totalt 4350 personer har nu avlidit med bekräftad covid-19.

Enligt statsepidemiolog Anders Tegnell ligger Sverige nu under 50 avlidna per dag. Dessutom har antalet personer över 80 år som insjuknat successivt sjunkit under flera veckor.

– Allt arbete på äldreboenden med att skydda den här gruppen börjar bära frukt, säger Tegnell.

Riktlinjer för provtagning av äldre

Men ytterligare åtgärder behövs för att förhindra smittspridningen i äldrevården. Därför har Folkhälsomyndigheten tagit fram ett nytt dokument för hur provtagningen bör gå till på äldreboenden.

– Vi förespråkar provtagning på minsta symtom och det kan också vara oro, ångest eller att man inte har aptit, säger Malin Grape, enhetschef på Folkhälsomyndigheten.

Verksamheterna ska arbeta för en generös provtagning, smittspårning kring nyupptäckta fall, samt screening av dem som flyttar in på ett boende eller kommer tillbaka efter en sjukhusvistelse, anser Folkhälsomyndigheten.

– Om någon testar positivt ska man provta alla på enheten där personen bor. Även de som inte har symtom, säger Malin Grape.

”Människors oro utnyttjas”

Frågan om tillgången till säker skyddsutrustning i vården fick också utrymme under presskonferensen.

Arbetsmiljöverket har sedan april i uppdrag att pröva och dela ut tillfälliga tillstånd till tillverkare av skyddsutrustning som inte uppfyller CE-märkningen men som ändå är säkra nog att använda.

– Under drygt en och en halv månad har vi beviljat 80 miljoner andningskydd och visir till vård och omsorg, säger Arbetsmiljöverkets generaldirektör Erna Zelmin-Ekenhem.

Samtidigt har myndigheten fått tydliga signaler om att det används ickegodkänt material ute i verksamheterna.

– Det finns lycksökare som utnyttjar människors oro och ängslan och ibland lyckas få ut undermåliga produkter på marknaden, säger Zelmin-Ekenhem.