Tegnell: ”Tendenser på att viruset skiftar fokus från Stockholm”

Covid-19 är en sjukdom vi kommer att få leva med under en lång tid framöver. Och antalet avlidna – 107 nya fall rapporterades in under onsdagen – gör att statsepidemiolog Anders Tegnell nu konstaterar att vi inte sett så höga siffror i någon annan sjukdom på lång tid.

2462 döda och över 20 000 bekräftade fall. I Sverige. Covid-19 är en sjukdom vi kommer att få leva länge med enligt Sveriges statsepidemiolog Anders Tegnell. – Vi har nästan 2500 avlidna i Sverige. Det är en väldigt hög siffra som vi inte har sett i någon annan sjukdom under väldigt lång tid, sa han under Folkhälsomyndighetens dagliga presskonferens. I hela världen är nu antalet bekräftade fall av covid-19 fler än tre miljoner. Drygt 210 000 personer har avlidit. – Det börjar bli väldigt stora tal. Så stora tal att det börjar bli svårt att förstå omfattningen. Det var länge sedan världen upplevde någonting liknande. ”Det här är långt ifrån över” Samtidigt konstaterade Anders Tegnell att Sverige hittills klarat att inte överbelasta sjukvården – och kom med en varning. – Det är många som sliter för att vi ska vara där och vi måste komma ihåg att vi är här för att så många har gjort så stora insatser. Vi får absolut inte släppa på det nu, det här är långt ifrån ifrån över. Det här är ett virus som vi helt säkert måste hitta sätt att leva med under ännu längre tid framöver. Samtidigt finns det vissa tendenser på att viruset har börjat skifta fokus från huvudstaden till andra regioner, enligt Anders Tegnell. Såväl Halland som Värmland visar en skarp ökning i rapporterade fall de senaste dagarna. ”Ett skifte” Det är dock osäkert huruvida det rör sig om en faktiskt ökning i smittspridningen eller om det beror på ökad testning av vårdpersonal, eller eftersläpning i rapporteringen. – Vi kan se lite smått att det är ett skifte i var saker händer i Sverige. Stockholm har dock ett fortsatt högt tryck på vården, sa Anders Tegnell under presskonferensen. Både Halland och Värmland är regioner som tidigare haft väldigt få fall av covid-19. Få unga döda Under presskonferensen fick Anders Tegnell också frågan om unga som dött i sjukdomen trots att de inte ingår i någon riskgrupp och huruvida Folkhälsomyndigheten ser någon gemensam nämnare. Det gör man inte, enligt Anders Tegnell. – Nej. Det här är naturligtvis väldigt sorgligt men det här ser man i alla länder som har många fall. Och det kan man egentligen se med alla infektionsjukdomar. Varför det händer vet vi inte och det går inte att hitta någon gemensam faktor i den här gruppen. De är dessutom så väldigt få att de inte går att göra jättemycket analyser på gruppen. Dela Dela

