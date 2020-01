Thunberg byter Twitternamn efter tv-blunder

Namnbytet sker efter att ett klipp från det brittiska underhållningsprogrammet ”Celebrity Mastermind” blivit viralt, skriver BBC.

I programmet får skådespelaren Amanda Henderson, känd från BBC:s långkörare ”Casualty”, frågan om vilken svensk klimataktivists tal som samlats i boken ”No one is too small to make a difference” från 2019.

Amanda Henderson kan inte svaret och gissar på ”Sharon”, och ett klipp på ögonblicket sprids nu som en löpeld i sociala medier med miljontals visningar.

Greta Thunberg har vid flera tillfällen tidigare ändrat i sin Twitterprofil när hennes namn kommit på tal i offentliga sammanhang.

När USA:s president Donald Trump i december beskrev den svenska klimataktivisten som en person som ”måste ta tag i sina aggressionsproblem, och sedan gå och se en bra gammal film med en vän” valde Thunberg att byta presentationstexten på sin Twitterprofil till:

”En tonåring som jobbar på sina aggressionsproblem. Tar det just nu lugnt och ser en bra gammal film med en vän”.