Tidig sommar i flera städer

Definitionen på meteorologisk sommar är när medeltemperaturen varit över 10 grader fem dagar i följd. Detta hade under tisdagen inträffat på flera platser i Sverige, bland annat i Göteborg och Malmö. Sommaren var tidig även förra året på flera platser, men i exempelvis Falun i Dalarna har den meteorologiska sommaren inte inträffat så här tidigt på åtta år.

– Här är sommarvärmen nästan en månad tidigare än normalt, vilket är ovanligt, säger Marcus Sjöstedt, meteorolog på SMHI.

Tidig sommar på flera orter

Den tidiga sommaren kommer troligtvis att infalla på ännu fler orter inom de närmsta dygnen, då flera stycken, exempelvis Norrköping, är inne på fjärde dygnet av höga medeltemperaturer.

Under tisdagen konstaterades det att Sverige var varmare än Spanien på vissa håll – vilket enligt meteorologen är roligt men inte så uppseendeväckande.

– Generellt sett har de såklart högre temperaturer, så det är ju kul att vi slår dem i värme. Men det är inte så ovanligt, säger Marcus Sjöstedt.

Eldningsförbud på flera håll

Värmen är dock inte enbart positiv. Flera bränder har rasat i Sverige under det senaste dygnet, och flera län, exempelvis Jönköping, inför eldningsförbud på grund av det torra vädret.

– Vi kan konstatera att det är varmt och torrt i skog och mark. Det har inte kommit mycket regn, säger Marcus Sjöstedt.

De höga temperaturerna tros hålla i sig i större delen av landet fram tills nästa vecka, då högtrycket avtar och vädret blir lite mer instabilt igen.

Troligt omslag till Valborg

Någon form av regn drar in över framförallt västra och södra Götaland under söndagen. Enligt SVT:S meteorolog Nitzan Cohen ser det i nuläget ut som att Valborg blir torrt i större delen av landet, med temperaturer något över det normala i norra Sverige. Samtidigt är det troligt att ett väderomslag sker runt Valborg.

– Om omslaget sker just till Valborg eller första maj är för tidigt att säga, men det tycks just nu som att vi får ett mer ostadigt väderläge under en till två veckor i början av maj, säger Nitzan Cohen.