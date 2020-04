Tidigare hemtjänstchef: ”Kan inte förstå förvåningen över att det sprider sig”

Den gångna veckan har debatten eskalerat kring kommunernas och privata vårdbolags möjligheter att skydda äldre från coronaviruset, i takt med att nya dödstal redovisats.

Läkaren Stefan Amér vid företaget Familjeläkarna har föreslagit ett ökat skydd vid all patientnära vård och omsorg – till exempel skyddsmask och visir vid all patientnära omsorg, oavsett om personalen eller den äldre visat några symptom. Resonemanget bygger på att smitta lyckats komma in på många boenden trots besöksförbud och hårda hygienrutiner.

Andra framhåller en annan möjlighet: att personal inom äldreomsorg och hemtjänst helt enkelt går till jobbet trots att de är krassliga och borde stanna hemma.

”De har ingen sjuklön”

Lars Lindeberg har många års erfarenhet av hemtjänsten i Stockholmsområdet. Han ser en stor risk för att personalens villkor bidrar till smittspridningen.

– Jag kan inte riktigt förstå förvåningen över att det sprider sig. Vi har så dåligt utbildad personal utan skyddsmedel som dessutom är anställda på timme. De har ingen sjuklön, de kan inte vara hemma om de hostar, då har de inte råd att betala hyran.

I dag jobbar Lars Lindeberg som vårdbiträde men han har också haft flera chefspositioner. Som tidigare chef ser han sig själv som medskyldig till dagens situation med utnyttjande av timanställningar och bristande rutiner.

– Vi kommer att få enorma problem. Vi kan inte skydda oss och dem vi hjälper. Jag har själv en mamma med hemtjänst, och jag har ringt och bett om att den ska dras ned till så lite som möjligt.