Ex-partitoppen om Moderaternas provvalsperiod: ”De flesta skotten kommer inifrån”

Hampus Knutsson, som i dag är krishanterare på Wings PR, arbetade som kommunikationschef under ett synnerligen kaotiskt år för Moderaterna – bara månader efter hans tillträde avgick partiledaren Anna Kinberg Batra under kaotiska former.

– Det var väldigt intensivt, inte minst när vi var i den period som vi befinner oss i just nu, nämligen provvalsperioden, säger Hampus Knutsson i SVT:s Politikbyrån.

När Hanif Bali, som nu inte längre utreds för olämpligt sexuellt beteende, tillbakavisade anklagelserna hänvisade han till just detta: Tidpunkten – som ägde rum i samband med Moderaternas interna nomineringsprocessen inför riksdagsvalet – var ”väl valt”.

”Konkurrensen är extremt hög”

Enligt Hampus Knutsson är det inte ovanligt att ”skotten kommer inifrån”.

– Det snabbaste sättet att klättra inom partipolitiken är att göra det på någon annans bekostnad. Konkurrensen är extremt hög och det enklaste sättet att komma högt upp i nomineringslistan är att helt enkelt få bort någon annan kandidat.

Det är alltså inte rivaliserande partier som läcker?

– Jag tror att gemene man har bilden av att moderater avslöjar sossar som avslöjar moderater och vice versa. Jag tycker att Sverigedemokraterna är ett utmärkt exempel på att man får de flesta knivarna i ryggen från sina kolleger inifrån partiet.

– Sverigedemokraterna är ju svenska mästare på att läcka interna filmklipp.

Krisexperten JeanetteFors-Andrée jobbade med flera politiker under #metoo och i Politikbyrån vittnar hon om rena utpressningsförsök i partierna:

-Vid ett par tillfällen har jag hört smyginspelat material från interna möten i de politiska korridorerna där man hör utpressning: ”Om du inte lämnar så läcker vi de här anklagelserna”. Så det har jag absolut varit med om.

”Visst förekom det krypskyttar”

Hampus Knutsson säger att han såg flera interna knivhugg i Moderaterna.

– Det är klart att det var en turbulent tid. Och visst förekom det krypskyttar, annars hade hon inte tvingats lämna sin post.

Blev du förvånad över det här?

– Ett år innan valet tycker jag fokus ska riktas på att vinna väljare och argumentationen mot andra politiker och partier. Ja, jag blev absolut förvånad över hur stor skillnad det var mellan partipolitik och näringsliv.

Se hela veckans avsnitt av Politikbyrån, som handlar om politiker som brutit mot lagen, i SVT Play här.