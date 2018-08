Tidningsutgivarna vill prata med Kristersson om Hanif Bali

Det var i fredags som den moderata riksdagsledamoten Hanif Bali delade en bild där han poserar ett halvautomatiskt gevär av modell AR-15.

Inlägget publicerades på Twitter i samband med att Dagens Nyheter i en ledarartikel kritiserade Sara Skyttedal för en bild där KD-toppen poserar med en revolver. Hanif Bali vänder sig direkt till DN:

”Ser att DN är upprörda över att Skyttedal poserar med vapen. Tänkte ge dem en hjärtinfarkt med att posera med en AR-15. Riktigt fin skyttebana hos Högsätra skola F-9”, skriver Hanif Bali.

Hanif Bali ”i krig” med DN

Det är inte första gången Hanif Bali twittrar om Dagens Nyheter. Den 30 juli skrev riksdagsledamoten, som tidigare satt i partistyrelsen, ”Press E to destroy DN” under ett bildmontage där han poserar med en automatpistol i varje hand och har två automatkarbiner slängda över ryggen.

På bilden, som Hanif Bali har publicerat på sitt Instagram-konto, står ”Call of duty – Hanif & DN at war”, en anspelning på datorspelet Call of duty.

Nu kräver branschorganisationen Tidningutgivarna (TU) ett möte med Moderaternas partiledare Ulf Kristersson – alternativt någon från partiledningen – med anledning av Hanif Balis publiceringar i sociala medier.

Skärmdump Instagram Foto: Skärmdump Instagram.

”Tar de här anspelningarna på största allvar”

I ett pressmeddelande uppger organisationen att mötet ska handla om ”de anspelningar på krig och hot mot medier som Hanif Bali uttryckt i sociala medier”.

”Vi tar de här anspelningarna på största allvar (...) Vi vet sedan tidigare att vissa personer tycker sig finna stöd till hatiskt agerande när de ser hur till exempel riksdagsledamöter, som faktiskt är lagstiftare, uttrycker sig”, säger TU:s vd Jeanette Gustafsdotter i pressmeddelandet.

Enligt henne har det aldrig tidigare hänt att TU under en valrörelse har begärt ett möte med en partiledning eller partiledare med anledning av hot mot journalister.

– Men vi begär ju inte ett möte för att det är valrörelse. Det här råkar komma just i en valrörelse. Vi begärde det för att det är en riksdagsledamot som i detta fallet tillhör Moderaterna där man använder vapen när man kommunicerar vad man anser om medier. Vi vill ha ett möte för att kunna diskutera hur man ser på det, säger hon.

”Direkt olämpligt”

Varför ser ni så allvarligt på det här, det är ju bara ord och bilder?

– Man måste se det i ljuset av vilken tid vi befinner oss i. Den här veckan påbörjas en rättegång mot en man som står åtalad för förberedelse till mord på två journalister.

– Att som riksdagsledamot och lagstiftare gå ut i sociala medier och publicera bilder där man bär vapen är direkt olämpligt och olyckligt. Det är det vi vill diskutera med ledningen.

Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) kritiserar också Moderaterna med anledning av TU:s uttalande.

”Hur pinsamt är detta för statsministerkandidaten (M) som lanserade Det vuxna samtalet?”, skriver han på Twitter.

SVT söker Moderaterna för en kommentar.