I cirka en och en halv minut fick förväntansfulla mellotittare hemma i sofforna bita lite extra på naglarna i väntan på att programmet skulle ta fart igen.

– Det inträffade ett internt tekniskt fel. Röstningen påverkades inte, uppger Jonna Wennerberg, pressansvarig vid Melodifestivalen 2023.

Poängutdelningen fortsatte under tiden tv-tittarna var bortkopplade, men snart var det tydligt vem som roffat åt sig toppsiffrorna; finalisten Tone Sekelius med låten ”Rhythm of my show”.