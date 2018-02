Trafikverket: Fundera på om du måste ta bilen

Enligt SVT:s meteorolog Per Stenborg kommer det snöoväder som dragit från Upplandskusten ned mot Stockholm mattas ned under eftermiddagen och förskjutas in mot land.

– Det kan sammantaget bli uppåt 20 centimeter snö i Stockholm, om man räknar in det som kommit under natten.

I morgon kommer de snöbyar som nu ligger vid Kalmar och Gotland att breda ut sig och beröra hela Smålandskusten och uppåt mot Östergötland och Södermanland, enligt Per Stenborg.

– Sedan består den vindriktningen under resten av veckan och ligger och matar på med snöbyar, säger Per Stenborg.

Halkbekämpning en utmaning

Trafikverket följer väderutvecklingen och har under måndagen haft möten om hur trafikläget kan påverkas av vädret de närmaste dagarna.

– Det vi är fundersamma kring och inte vet vart det landar är vädret tisdag morgon och under det dygnet, säger Bengt Olsson, presschef på Trafikverket.

Trafikverket funderar nu på hur halkbekämpningen ska gå till, när delar av landet kommer att drabbas av hårda vindbyar.

– Med så hård vind så räcker det att fem eller sex bilar kör på banan innan sanden hamnar vid sidan av vägen. Och just nu är det väldigt kallt så salt får sämre effekt, säger Bengt Olsson.

”Fundera på om du måste ge dig ut”

Han nämner att ett alternativ är att ploga oftare, men det kanske inte heller ger någon större effekt.

– På grund av blåsten tar det bara någon minut innan snön blåser tillbaka på vägbanan.

Trafikverket råder alla att följa väderleksrapporter de närmaste dygnen.

– Det gäller att ha koll så att man kan ta beslut. Fundera på om du verkligen måste ge dig ut, åtminstone under tisdagsdygnet, säger Bengt Olsson.