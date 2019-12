Trafikverkets varning: ”Undvik att köra bil”

– Underkylt regn och temperaturer runt nollan är det absolut besvärligaste i väglag som finns, Här gäller det att göra det man själv kan hjälpa till med och det är att håll ner hastigheten och hålla avstånden, säger Bengt Olsson presschef på Trafikverket.

Trafikverket varnar för plötslig ishalka i Västerbotten, Västernorrland, Jämtland och Norrbottens län. ”Stor risk för halka. Anpassa hastigheten efter underlaget, eller undvik att köra bil i området,” skriver myndigheten på sin sajt. Även polisen och SMHI varnar för ishalkan.

– Våra entreprenörer är ute och halkbekämpar för fullt just nu, säger Bengt Olsson.

Bengt Olsson beskriver hur det underkylda regnet är väldigt besvärligt eftersom det fryser till direkt när det landar på vägytan.

– När man gjort en halkbekämpning med salt och annat så tar det inte så lång stund innan man måste göra om det igen när det kommit nytt regn, säger Bengt Olsson.

Halt på E4:an

– Det är väldigt halt och sämre vägförhållande idag än normalt. Det är isbana på många ställen, säger Alexandra Elias, presskommunilktör på Trafikverket.

Enligt Trafikverket är det speciellt halt på E4:an runt Sundsvall och på E14:an mellan Östersund och Åre, en sträcka som idag är hårt trafikerad.

Flera lastbilar står stilla och blockerar delvis vägen mellan Östersund och Ånge. Enligt trafikverket går det att ta sig förbi med framkomlighet en är begränsad.

– Vi är ute och halkbekämpar med salt och sand och kommer att vara ute hela dagen och natten så länge det behövs, säger Alexandra Elias.

Tidigare under dagen var det stopp på E4:an mellan Skellefteå och Piteå efter en singelolycka med en lastbil. Vid 10:30 släpptes trafiken på igen.

Inställd lokaltrafik

I Jämtland har Länstrafiken under söndagsmorgonen ställt in flera turer på grund av ishalka. Även i Skellefteå påverkades busstrafiken och samtliga bussavgångar i kommunen ställdes in under morgonen in i väntan på att kommunen ska åtgärda väglaget. Vid 12-tiden började bussarna i Skellefteå Lokaltrafik rulla igen.

I Degerbyn i Skellefteå körde en personbil av vägen och voltade. Två personer ska ha befunnit sig i bilen och skadeläget är oklart. Bilen bärgades vid 10 tiden.