Emelie Mire Åsell, trans- och intersexpolitisk talesperson hos RFSL. Foto: TT/RFSL

RFSL jublar efter Världshälsorganisationens besked

Under onsdagen kom beskedet att FN-organet WHO slutar klassa transspersoner som psykiskt sjuka. RFSL, som länge kämpat för att klassificeringen ska upphöra, välkomnar beslutet.

– Det här är en process som har skett under nästan tio år i en stor global rörelse, säger Mire Åsell, talesperson i trans- och intersexpolitiska frågor.