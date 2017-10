Foto: TT

Transportstyrelsens hemsida utsatt för hackerattack

Transportstyrelsens webbplats utsattes under morgonen för en överbelastningsattack. Det gjorde det svårt att komma in på hemsidan.

– Jag kan bekräfta att vi under morgonen haft något som av allt att döma liknar en överbelastningsattack, säger Transportstyrelsens pressansvariga Mikael Andersson.