Maria Ågren försvarar sitt agerande

Transportmyndighetens förra generaldirektör Maria Ågren ska betala 70.000 kronor i dagsböter efter att ha fått ett strafföreläggande för vårdslöshet. Enligt Riksenheten för säkerhetsmål har hon röjt sekretessbelagda uppgifter som kan vara till skada för rikets säkerhet.

Nu uppger Maria Ågren och en källa till SVT Nyheter att personalen hos underleverantören IBM, som hanterade informationen, inte säkerhetsprövades på grund av tidsbrist.

Upphandlingen i fråga blev klar 2015, cirka en månad efter att Maria Ågren tillträdde som generaldirektör, men den inleddes redan 2013.

– Innan jag kom till myndigheten hade man påbörjat en it-upphandling som var i stort sett avklarad när jag kom och vi var i full färd med att implementera den här upphandlingen, säger hon.

Tidsbrist låg bakom

Det var när den nya leverantören, IBM, skulle ta över driften som det uppstod tidsbrist som i slutändan ledde till att utländsk personal som inte säkerhetsprövats fick tillgång till sekretessbelagda uppgifter.

– Vi hade en situation där vi behövde få en leverantör av vår outsourcing. Hade vi inte lyckats fullfölja det projektet så hade vi stått utan leverantör av våra tjänster och hade kunnat vara tvungna att stänga ner systemen och inte klara av att leverera det som var våra uppgifter och vårt samhällsuppdrag.

Visste ni då att leverantören skulle lägga ut arbetsuppgifter på utländsk personal?

– Vi visste att de hade underleverantörer ja.

Visste ni var de fanns?

– Det fanns information om var de fanns, ja.

Bekräftar bilden

En anställd vid Transportstyrelsens it-verksamhet, som vill vara anonym, bekräftar bilden för SVT Nyheter.

– I den situationen hade hon inte så mycket val. Hon hade valet att stoppa verksamheten eller tillåta det här, säger personen.

Det ska tidigt ha framförts interna protester när det blev känt att datadriften kunde gå till utlandet.

– Efter ett tag börjades det viskas i korridorerna att det kunde bli någon med utländsk personal. Många av oss tyckte att det här är ju vansinne, säger medarbetaren.

Maria Ågren är dock tydlig med att hon inte ifrånsäger sig sitt ansvar för det inträffade.

– När man kommer in som generaldirektör på en ny myndighet så har man att ta hand om myndigheten där den befinner sig just då. Det har skett en massa saker före och det sker nya saker när en ny chef kommer på plats. Som generaldirektör är det mitt ansvar, alla beslut som tas under min ledning. Oavsett vad som har hänt tidigare, säger Maria Ågren.