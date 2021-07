Tre barn omhändertagna i stor polisinsats mot människohandel

I Sverige deltog poliser från tre regioner i den veckolånga insats där 18 europeiska länder samarbetade. De tre omhändertagna är 12, 14 och 16 år gamla.

– 14-åringen var här med sina föräldrar. Hon berättade att hon skulle giftas bort. Det hade hennes föräldrar bestämt och hennes blivande makes föräldrar hade betalat pengar för detta skulle ske. De kommer från EU-länder men jag vill inte gå in närmare på vilka länder det rör sig om just nu, säger Per Englund.

Han berättar att både 14-åringen och 16-åringen var gravida när de omhändertogs. Den senare befann sig i Sverige tillsammans med sin make.

Överförda till socialtjänsten

Enligt Ekot greps 175 personer i Europa, men inga gripanden har gjorts i Sverige. De tre barnen har överförts till socialtjänsten.

– Polisen bedömer att dessa barn befinner sig i en svår situation. Socialtjänsten kommer att behöva göra en bedömning om det rör sig om ett LVU-ärende, att barnen ska omhändertas. Det kan man göra på två grunder. Antingen utifrån barnets beteende eller utifrån att föräldrarna inte sköter om barnet. Detta gäller även ett barn som inte bor i Sverige, säger Per Englund.

Nödläge för den utsatta

Polisen menar att människohandel infattas av en komplicerad lagstiftning och det är inte alltid säkert att det startas en förundersökning. I stället undersöker man ”handelåtgärd” när det rör sig om människohandel:

– Det kan handla om att en misstänkt rekryterat, transporterat, inhyst och att man har utnyttjat en person. Det kan röra sig om sexuellt utnyttjande, tvångsarbete eller att den utsatta befinner sig i ett nödläge. Det är under den senare som tiggeri faller in, säger Per Englund.

Föräldrar har tidigare dömts för människohandel

Polisens uppfattning är att det är få barn som tvingas tigga i Sverige.

– Vi hade ett ärende för två år sedan med en 14-årig flicka som suttit och tiggt i flera års tid. Då dömdes föräldrarna för människohandel, säger Per Englund.