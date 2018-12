Tre ihjälskjutna under hösten – rekord i Eskilstuna

Blommor och gravljus markerar den plats där en ung 22-årig man sköts till döds den 21 november i stadsdelen Nyfors i Eskilstuna. Mitt bland familjebostäderna.

Polisens teori är att det handlar om en narkotikauppgörelse och att skytten flydde via en tunnel under Bergsgatan. Det var den tredje dödsskjutningen under hösten – ett rekord i staden.

– Det fanns mycket folk när det skedde men vi har ännu inte gripit någon. Vi har ingen registrerad misstänkt, men vi har givetvis förhoppningar om att kunna lösa det här så småningom, säger Lars Franzell när vi träffas på mordplatsen.

Han visar var en kula träffat, något som hade kunnat innebära livsfara för andra än den mördade mannen.

– Här ser vi en bieffekt av det grova våldet, säger Lars Franzell.

Man har alltså skjutit utan hänsyn till att det bor massa människor i de här bostäderna?

– Det bryr man sig inte om. Inte ett dugg.

Våldet sprider ut sig

Stockholmspolisens gängexpert Gunnar Appelgren säger att skjutningarna flyttar allt mer ut från storstäderna till bland annat Uppsala och Eskilstuna.

– Eskilstuna har haft ett väldigt tufft år med ett antal skjutvapenmord under ganska kort tidsperiod. Men vi ser att även runt Uppsala så har man haft angrepp med handgranater och man har skjutvapenmord, säger Gunnar Appelgren.

Han nämner även Gävle som ett ytterligare exempel, som brottats med flera mordförsök med skjutvapen under året.

Förflyttningen av våldet ut från storstadsregionerna följer samma rörelse som narkotikan och vapnen. Storstäderna har fler poliser och därmed lättare än mindre regioner att kraftsamla under en längre period mot kriminella för att kyla av konflikter.

– I en mindre region tar det mer tid och det kan bli svårare att sätta åt de här strukturerna, säger Gunnar Appelgren som ser med oro på utvecklingen.