Tre kronor kommer skatten bli på bärkassar, enligt regeringens lagrådsremiss. Foto: Berit Roald/NTB Scanpix/TT

Så blir nya skatten på plastbärkassar

Tre kronor per bärkasse och 30 öre per liten plastpåse för frukt och grönt – det blir skatten på påsar, enligt regeringens lagrådsremiss. Skatten träder i kraft 1 maj nästa år och är en följd av januariavtalet mellan C, L och regeringen.

Tre kronor blir skatten på bärkassar när du handlar mat i fortsättningen. Och 30 öre kommer varje liten plastpåse du brukar ha frukt och grönsaker i att kosta. Det framgår av regeringens lagrådsremiss på skatteförslaget. Förslaget är en följd av januariavtalet mellan regeringen och Centerpartiet och Liberalerna. Och det är de senare som särskilt drivit kravet på skatt på plastkassar, inte Miljöpartiet, som inte är särskilt förtjust i förslaget. Skatten, som ska träda i kraft 1 maj nästa år, tas ut med tre kronor per plastbärkasse. I dag kostar en sådan redan mellan två och tre kronor i butiken, så priset för kund kommer att hamna runt fem kronor. Förutom plastpåsen för matvarorna vid kassan, blir det en skatt på 30 öre på de små genomskinliga rackarna som används för frukt och grönsaker. Dela Dela

