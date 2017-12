Tre manliga politiker på plats i riksdagen vid me too-debatt

– Den här debatten är för er alla kvinnor som vittnat, sa Rossana Dinamarca, feministisk talesperson för Vänsterpartiet, partiet som begärt debatten.

– Nu är det dags att prata om vilka konsekvenserna måste bli av allt som berättats. Det är vittnesmål om sexism, trakasserier och övergrepp som vi utsatts för av män.

Även jämställdhetsminister Åsa Regnér (S) betonade att me too-debatten handlar om att synliggöra mäns vardagsmakt över kvinnor. Hon upprepade också tidigare löfte om en ny sexualbrottslagstiftning, och lovade att ett förslag som innehåller både samtycke och oaktsamhet samt skärpt straff för vissa sexualbrott kommer att läggas fram redan före jul.

Dålig uppslutning

Trots det högaktuella ämnet var det enligt Dagens Nyheter dock glest i bänkraderna när debatten inleddes klockan 09:00 på måndagsmorgonen.

Av riksdagens 349 ledamöter ska endast 18 personer ha deltagit eller lyssnat. Endast tre av de närvarande var män: Erik Andersson (M), Hamza Demir (V) och Raimo Pärissinen (S).

– Jämställdhet är ett så otroligt viktigt område och hela me too-rörelsen skjuter fram värderingarna hoppas jag, säger Pärissinen till tidningen angående sitt beslut att närvara.

Rossana Dinamarca beklagade också att det var så få riksdagsledamöter på plats.

– Det är absolut ett problem att det är så få här i riksdagen, säger hon till DN.

Åsa Regnér har även bjudit in initiativtagarna till de olika me too-uppropen till ett möte på Rosenbad under eftermiddagen, för att diskutera konkreta åtgärder för att öka jämställdheten i Sverige. Deltar gör bland annat journalistuppropet #deadline, juristuppropet #medvilkenrätt och skådespelaruppropet #tystnadtagning.