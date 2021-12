Ingen julfest för personalen – flera regioner ställer in

Jönköpings län är senast i raden av regioner och län att ställa in julbord för sin personal, dessutom införs rekommendationer för verksamheten. Foto: Johan Nilsson/TT

I måndags tog region Blekinge ett beslut att ställa in alla julbord och julfester för sin personal. Under fredagen har ytterligare två regioner meddelat att man ställer in årets festligheter. Region Jönköpings län inför dessutom ytterligare rekommendationer i verksamheten.

– Som arbetsgivare vill vi ta ansvar för att förebygga smittspridningen av covid-19 genom att införa dessa försiktighetsåtgärder för all vår personal, säger regiondirektör Jane Ydman till SVT Jönköping.