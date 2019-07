Trenden håller i sig: Fler antagna till högskolan

Om du blivit antagen: bara att tacka ja och börja planera inför din nya utbildning!

Om du är reserv: är du fortfarande intresserad tackar du ja. Du behåller då reservplatsen till utbildningen, även om du också tackat ja till en plats på annan utbildning som du rangordnat lägre.

Om valet ströks för att du var obehörig: antagning.se har du inte fått de betyg eller de uppgifter som behövs för att du ska kunna bli antagen till kursen. För att bli antagen måste du skicka in betyg eller dokument antingen via brev eller på hemsidan, samt kontakta antagning.se via mejl.

Om du fortfarande vill anmäla dig till en utbildning som du blivit struken från: Då måste du göra en ”sen anmälan” – och blir inte garanterad en plats.

Källa: antagning.se