Antalet studieplatser utökas inte – trots bristen på labbpersonal

– Det är ett moment 22. Eftersom man inte har gjort något åt bristen på så många år så står man nu här med ett stort problem. Frågan är när det inte är hållbart längre, jag anser att vi är där nu, säger Dick Wågsäter, programsamordnare Uppsala universitet.

Brist i nästan hela landet

SVT har varit i kontakt med majoriteten av de lärosäten som utbildar biomedicinska analytiker i Sverige som i många delar ger en samstämmig bild av problemet. I 18 av landets 21 regioner finns det i dag en brist på biomedicinska analytiker och stora pensionsavgångar väntar framöver.

Universitets- och kanslerämbetet bedömer att nästan dubbelt så många studenter som i dag behövs för att möta behovet fram till 2035, ungefär 400 fler studerande per år. Men trots att söktrycket på utbildningen har ökat kraftigt under pandemin så kan man ändå inte ta in fler studenter på utbildningarna. Dels på grund av resursbrist och dels på grund av för få praktikplatser.

– I och med att det är en så stor personalbrist ute i verksamheten så kan de inte ta emot fler praktikanter. Det är en av de stora flaskhalsarna vi har från utbildningens sida, vi kan inte ta emot fler studenter för vi får inte ut dem på praktik, säger Dick Wågsäter.

Många hoppar av utbildningen

För att få jobba som biomedicinsk analytiker behöver man en yrkeslegitimation. Men nu är bristen så stor att labben tvingas anställa olegitimerad personal.

– Vi har just nu annonser ute för biomedicinska analytiker, men vi får helt enkelt inga sökande. Så då får vi använda oss av andra yrkeskategorier eller studenter för att klara av verksamheten, säger Johan Lindh, enhetschef vid Uppsala universitetssjukhus.

Men fler utbildningsplatser skulle inte lösa hela problemet. Många studenter hoppar också av utbildningen. Enligt en rapport från Socialstyrelsen är det i dag bara i snitt 59 procent av studenterna som tar examen, och alltså blir legitimerade biomedicinska analytiker och antalet har sjunkit kraftigt sedan 2018.

– En anledning är att vissa börjar jobba direkt i stället för att göra klart utbildningen, säger Dick Wågsäter.

För att bryta trenden och komma åt flaskhalsarna lyfter man krav på riktade satsningar på höjda löner, yrkets status och fler utbildningsplatser.