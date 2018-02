Under veckan har SVT efterfrågat publikens tankar om vården, positiva som negativa. Foto: SVT/TT

Trots larm om vården – många positiva röster höjs i SVT:s #dinröst

Under veckan startade SVT:s valbevakning och först ut var vårdfrågan. Under veckan har SVT mottagit hundratals mejl med läsares tankar och berättelser under #Dinröst. Många har berättat om egna, negativa erfarenheter, men många har även lyft upp positiva saker med vården.