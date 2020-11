Trots pandemin: Åtta av tio planerade operationer har genomförts

Coronapandemin har skapat ett ansträngt läge i sjukvården – och larmen om den växande vårdskulden har avlöst varandra.

Men enligt Sveriges Kommuner och Regioners senaste rapport finns det skäl att vara optimistisk. Rapporten visar att åtta av tio planerade operationer har genomförts under årets första åtta månader, om man jämför med samma period i fjol.

”Trots ansträngda förhållanden har coronapandemin alltså inte fått så omfattande negativa konsekvenser på den planerade vården som befarats”, skriver SKR i en debattartikel på sin hemsida.

Fler digitala besök

Rapporten visar på en betydlig minskning av den planerade vården under pandemins mest intensiva period under våren, men också på att en stor del av vården kunde återgå till normala nivåer under sommaren.

De fysiska besöken i primärvården minskade med 40 procent under årets fem första månader men de totala antalet vårdbesök minskade med endast 20 procent. Anledningen är den ökade användningen av digitala samtal, hembesök, telefonsamtal och brevkontakter.

”Vårdgarantiuppfyllelsen har varit stabil”, skriver SKR.

Besöken på akutmottagningar har också minskat betydligt och var 30 procent färre än förra året.

Färre deltagit i cancerscreening

De mer långtgående konsekvenserna för folkhälsan går ännu inte att överblicka och enligt SKR har många patienter drabbats negativt. Bland annat finns en ”befogad oro” för de patienter med allvarliga tillstånd som inte söker vård under pandemin.

Även cancervården har påverkats. Under året har färre cancerfall upptäckts och färre kvinnor har deltagit i exempelvis screening för livmoderhalscancer.