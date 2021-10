Tunga remissinstanser säger nej till Cementas begäran

· I somras misslyckades Cementa med att få förlängt tillstånd, då Miljööverdomstolen ansåg att företagets ansökan hade ”väsentliga brister”.

· Då beslutade regeringen ändra i lagen, för att kunna ge Cementa en möjlighet att få ett tillfälligt begränsat tillstånd.

· Regeringen fick kritik från bland annat lagrådet, som menade att en lagändring för ett företags skull kan äventyra tilltron till rättssystemet.

· Cementa har dels ansökt om begränsad brytning i 3 år, och kommer senare göra en helt ny fullständig ansökan om långsiktig kalkbrytning vid Slite.

· För att klara produktion så länge som möjligt, med mindre kalkbrytning, har Cementa stoppat all export, och i den nya ansökan vill man köpa in stora mängder kalk från Nordkalk på norra Gotland. Det kräver mycket tunga transporter av beräknat 65 000 ton per månad.

· Eftersom hamnen i Slite har begränsad kapacitet kommer man också behöva transportera Kalk med lastbil, vilket eventuellt kräver insatser för att förbättra vägarna.

· Cementa har stått för 75 procent av cementtillverkningen i Sverige och 60 procent av den cement som används i landet.