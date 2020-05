Turistnäringen till Stefan Löfven: Detta spär på död i glesbygd

Stefan Löfvén konstaterar i en intervju med Dagens Nyheter att det nog är osannolikt att man kommer kunna resa i sommar.

– Jag kan inte se att det är aktuellt med resor utomlands. Vi har ett förbud som sträcker sig till mitten av juni men det är mycket som talar för att det kommer att förlängas. Det ska man utgå från. Det är samma sak med möjligheterna inom landet. Myndigheterna måste återkomma om det, men även här gäller folkvettet. Om det jag gör riskerar att öka smittspridningen, om jag kommer att befinna mig i sammanhang där det är för mycket människor och för tätt, då ska man tänka bort det helt enkelt, säger Stefan Löfvén till Dagens Nyheter.

Svårt att erbjuda sommarjobb

Från mitten av mars till midsommar kan frånvaron av utländska turister kosta den svenska turistindustrin 36 miljarder kronor, enligt siffror från Stockholms Handelskammare.

Svensk Camping har över 1000 campingplatser i landet. De riskerar att förlora totalt 2 miljarder kronor på en helårsbasis, säger Peter Jansson som är tf vd på Svensk Camping.

– Regeringen har ju tagit beslut om till exempel korttidspermittering, men det är kanske inte perfekt för våra medlemmar. Vi har svårt att erbjuda sommarjobb för ungdomar, som läget är nu, säger Peter Jansson.

Riskerar att slå mot glesbygd

Svenska Turistföreningen, STF, har bara under april förlorat 40 miljoner kronor, under lågsäsong. Under högsäsong omsätter de 100 miljoner kronor i månaden, enligt generalsekreteraren Magnus Ling. Om Stefan Löfvens farhåga förverkligas – att svenskarna även kommer att ha svårt att resa inrikes i sommar – kan det slå riktigt hårt mot den svenska besöksnäringen, menar Magnus Ling.

– Besöksnäringen är basnäring i Sverige. Slås den ut i stora delar kommer det ta tid att starta om. Det kommer spä på arbetslösheten, död i glesbygden och möjligheten för många svenskar att komma ut i fantastiska miljöer, säger Magnus Ling.

Hur ska den gemene svensken förhålla sig till myndigheternas rekommendationer, tycker du?

– Jag tror det finns otroligt mycket inom varje region att besöka och upptäcka. En bra karta, googling och lite nyfikenhet så kan man hitta fantastiska saker, säger Magnus Ling.