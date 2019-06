Tv-kritikern Linus Fremin: ”Vissa serier måste få en början och ett slut”

Snart är det dags för efterlängtade säsongspremiärer för tre heta serier. TVdags kritiker Linus Fremin har tjuvtittat på Handmaids tale, Tales of the city och Big Little Lies.

Lokal. Lättanvänd. Opartisk. Ladda ner appen nu!