TV-kritikern tipsar – bästa serierna om förbjuden kärlek

Förbjuden kärlek rostar aldrig, inte om man ska tro TV-kritikern Linus Fremin. Grey's Anatomy, the OC eller kanske den nya serien Work in progress, listan kan göras lång med tv-serier som handlar om just förbjuden kärlek.

I klippet ovan ger TV-kritikern Linus Fremin tips på bra serier som innehåller förbjuden kärlek.

