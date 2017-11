tystiklassen – nu gör eleverna uppror mot sexuella trakasserier i skolan

Skoluppropet har samlat in berättelser från hundratals elever som vittnar om skolans otäcka verklighet. Vittnesmålen kommer från en hemlig Facebookgrupp som på några dagar har fått 1.700 medlemmar. Initiativagare till uppropet #tystiklassen är Julia-Desirée Obitian och Disa Horner, som är administratörer för gruppen.

SVT Nyheter publicerar nedan några av vittnesmålen från elevernas upprop mot sexuella trakasserier i skolan:

”5:an – Jag var hyfsat ny i skolan. Killarna retade mig mycket och 'flirtade'. Det gick många rykten på skolan om att jag stoppade papper i BH:n för att få uppmärksamhet. I den skolan träffade jag killen som sa sig vara min pojkvän men som våldtog mig flera gånger under ett år innan jag vågade säga till någon. Alla på skolan pratade om vårt förhållande. Både tjejer och killar skrev till mig och frågade om vi hade haft sex. Jag minns att vissa killar fortfarande va intresserade av mig även om jag officiellt hade en pojkvän. 'Ta henne då?' Sa den ena. 'Jag vill inte sno henne från X.' Sa den andra. Jag stod precis framför dom. Objektifierad och för evigt bestulen på min egna vilja.”

***

”På mellanstadiet hade vi en manlig gymnastiklärare som gick in i tjejernas omklädningsrum utan att knacka. Det hade inte behövt vara en så jobbig grej om han inte hade tittat på oss tjejer på ett speciellt sätt. Både i mellanstadiet och högstadiet försökte killarna kolla in tjejerna när vi duschade och bytte om efter idrotten.”

***

”Jag gick i 7an på en ny skola och en kille jag aldrig sett smiskade mig i det fullproppade skolcafét. Alla hans kompisar skrattade och klappade honom på axeln och alla andra låtsades som ingenting.”

***

”I femman slog en kille på min rumpa mitt under en svensklektion. Säger till läraren, som svarar något i stil med 'det får du vänja dig vid när du blir äldre'.

I sjuan eller åttan fick en kille i klassen reda på att en tjej gillade honom. Satt och väntade på en lektion och fick höra hur hans kompisar sa att han borde ta henne på bio och sen bara 'köra upp den i röven på henne'. Spelade in ljudet, men det hördes inte i inspelningen när jag lyssnade senare.”

***

”Jag var tillsammans med en kille i min klass på högstadiet och i början var allt frid och fröjd, men så började han bli konstig. Det började med att han blev väldigt avundsjuk och långsamt men successivt började han kontrollera mig. Han ville kolla igenom sms, blev sur när jag var med mina killkompisar, sorterade bort kläder i min garderob som han ansåg var för ”slampiga” (det kunde va en lite transparent tröja), osv. Han blev även jättearg när jag inte svarade på sms inom en viss tid. Han började sedan verbalt och sexuellt trakassera mig och även vid vissa tillfällen använda våld:

Bildlektion, han ska vara 'rolig' och 'skoja', och håller fast mig mot ett bord samtidigt som han juckar mot mig bakifrån. Jag skriker sluta flera gånger men ingen ingriper, de skrattar istället. Läraren reagerar inte.”

***

”7år : I lekrummet där man kunde bygga kojor med kub-formade kuddar. En kille som var 2 år äldre drog in mig i en liten koja, stack ner handen i mina strumpbyxor även fast jag sa nej. Resten efter det har man förträngt. Konstigt?

7-9 klass: varje dag tog killarna i klassen på min kropp, det fanns inte en plats dom inte rört. I slutet av skolan fanns det inte en kille kvar i klassen (förutom en) som inte hade sexuellt trakasserat mig. En dag slog jag tillbaka, slutade med att jag fick en knytnäve i ansiktet, nerslängd på marken och sparkad på.

2:an-3:an gymnasiet: Gick på en skola med många olika sportinriktningar, bland annat hockey. En av dessa hockeykillar fick höra att jag var oskuld av någon. De lagkamraterna slog ett vad om vem av alla som kunde knulla mig först. Detta fick jag veta när killen som jag trodde gillade mig, drog ner sina byxorna och sa 'kan du inte suga lite för allas skull, så man kan vinna. Du har ju dragit ut på det förlänge för oss alla.'”

***

”Högstadiet. Vår klassföreståndare skulle egentligen pensioneras men fick förlängt. Han var alltså över 65 år, jag 14 år. En lektion stod han och bollade med ett äpple och frågade retsamt om någon ville ha. Jag ropade spontant ja! och han sade att jag skulle få det efter lektionstid. När lektionen var slut sade han åt mig att stanna kvar. Jag satt i bänken. 'Jag ska bara stänga dörren' sade han och när han gjort det bollade han med äpplet igen och sade 'Kom hit och ta det!'. Jag kände mig väldigt olustig men gick fram och sträckte mig efter äpplet. Då drog han undan handen och fångade mig i en kram bakifrån istället. Jag hade hans tunga i mitt öra och hans hand på mitt bröst. 'Mmmm, du är så go!' sade han och skrattade när jag slingrade mig loss. Jag berättade för studierektorn. Han suckade tungt och sade inget. Sedan hände ingenting.”

***

”..7 år gammal och en kille i min klass drar ner sina shorts på idrotten framför mig och blottar sitt kön, vill att jag ska kolla. Läraren ser men säger inget..”

***

”När jag gick på fritids var jag sist kvar av tjejerna. Killarna ville ha ”pusskalas” och drog in mig på toaletten. Jag skrek på lärarna, men ingen kom. Jag berättade för en lärare när hon var tillbaka men hon skrattade bara. Jag tyckte det var pinsamt och var sedan livrädd att det skulle hända igen.”

***

”När jag gick i lågstadiet jagade ett gäng killar mig och några andra tjejer på rasten. Jag var först i klassen med att få bröst och killarna höll fast mig för att ta på dom. Jag började sparka killarna mellan benen. Jag fick skäll av lärarna och lärarna ringde hem till våra föräldrar och berättade vad vi gjort.”

***

”Träslöjdsläraren som varje gång jag ville ha hjälp ställde sig bakom mig och tryckte kuken mot min rumpa när jag stod tryckt mot arbetsbänken. Jag lärde mig rätt snabbt att inte be om hjälp.”

***

”..I mellanstadiet körde en 1-2 år äldre kille upp ett finger mellan benen på mig helt utan vidare.”

***

”Jag gick i åttan. Killarna i min klass är extra omogna. De leker en lek som de kallar 'VT' – Våldtäkt. Det är bara killar med i leken men den går ut på samma sätt som tagen: En jagar, men när en person blir 'tagen' så hålls den ner och juckas på. Vi säger till lärare och föräldrar men leken får fortgå. Som försvar säger lärare 'men de är ju bara killar, inga tjejer tvingas ju var med!' Och 'Det är ju inte som att de någonsin skulle göra det emot någons vilja! Detta är ju bara en rolig grej'. Vi säger till igen och igen och tillsist blir de ombedda att sluta upp med leken, men killarnas attityd, tafsande och oönskade närmanden upphör inte. – Det är ju bara en rolig grej, eller hur?”

***

”6 killar ”'leker våldtäkt' med mig i biblioteket. Omringar mig. 'Låtsasknullar' mig. Skriker att jag är en liten hora. Ingen ingriper.”

***

”Gympaläraren som introducerade rugby för att 'killarna skulle få klämma lite på tjejerna'.”

***

”..I sexan fick man börja vara på fritidsgården. En av de första gångerna jag går dit så möter jag ett killgäng från nian på vägen. De börjar jaga mig och skriker att de ska 'knulla mig'. Det tog lång tid innan jag vågade besöka fritidsgården igen efter det.”

***

”Min datorkunskapslärare på gymnasiet gav mig högsta betyg för att han tyckte jag hade snygga bröst. Han sa det alltså rakt ut under betygssamtalet…”

***

På gymnasiet hade vi en engelsklärare som brukade få stånd på lektionerna och som ville kramas. Vi tog upp det med rektorn som inte gjorde nått innan min pappa tog upp det på ett föräldramöte inför alla föräldrar. Då förflyttades denne lärare till en klass med bara killar.”

***

”Jag hade en gympalärare åk 1-5 som alltid ville att tjejerna skulle sitta i hans knä. Han kom hela tiden in i omklädningsrummet och i duschen när vi stod där för att fråga om någon tappat bort saker. Han kunde komma in med allt möjligt från böcker till klockor, minns aldrig att det faktiskt var någon som hade glömt sakerna som han kom in med å frågade om. Det är först nu i vuxen ålder som jag har förstått att han kom in för att titta på oss.”