UHR vill digitalisera högskoleprovet

– Vi har lämnat in en hemställan till regeringen om att få medel för att få göra prov och köra igång en provverksamhet med att utveckla ett digitalt prov, säger Tuula Kuosmanen, avdelningschef för UHR.

Under de senaste åren har det vid varje högskoleprov skett ett organiserat fusk när ligor säljer de rätta svaren som provdeltagarna sedan får rätt in i örat under provet. Garantin? Ett toppresultat på högskoleprovet och en möjlighet för provdeltagaren att komma in på alla topputbildningar i landet. Trots flera åtgärder fortsätter fusket. Nu vill UHR att högskoleprovet i pappersform förpassas till historien.

Digitalisering på prov

– Det är en utvecklingsperiod på några år då det inte bara är att göra ett digitalt prov. En del är att komma ifrån den omfattande manuella hanteringen, men då finns det andra problem som kan uppstå om det är digitalt – möjligheter att hacka sig in och sådant, säger Tuula Kuosmanen.

Tanken är att UHR ska genomföra en pilotverksamhet kring digitaliseringen av högskoleprovet.

– Frågor som måste belysas är vilket mervärde digitalisering av högskoleprovet innebär i form av provkonstruktion, utveckling av frågebank, IT-säkerheten kring provet och datautrustning med mera, säger Tuula Kuosmanen.

