Undersköterskorna Jenny Klingstam och Mari Viberg lämnar över namninsamlingen från undersköterskeuppropet till socialminister Lena Hallengren (S) på Socialdepardementet i Stockholm. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Undersköterskor i riksomfattande protest i dag: Fått nog nu

Under torsdagen samlas tusentals undersköterskor runt om i landet för en manifestation för att få bättre arbetsvillkor i äldreomsorgen. Nästan 15 000 har skrivit på en namnlista, som under morgonen lämnades in till socialminister Lena Hallgren (S).

Undersköterskorna Marie Wiberg och Jenny Klingstam på Hälleborgs äldreboende i Västerås startade ”Undersköterskeupproret” tidigare i år. Detta som en reaktion på vårändringsbudgeten, där bland annat riktade bidrag till äldreomsorgen försvann. De beskriver sitt yrke som givande, men menar samtidigt att förutsättningarna att göra ett bra jobb har försämrats. – Vi kände att det var nog nu, att vi ville få folk att reagera. För detta berör alla. Alla har en anhörig som behöver eller kommer att behöva äldreomsorg, säger Jenny Klingstam till TT. Välkomnar upproret Under torsdagsmorgonen överlämnade de 14 500 namnunderskrifter till socialminister Lena Hallengren (S) med krav på att staten tillskjuter mer pengar så att bemanningen kan öka. – Nu blir allt fler äldre, vi lever allt längre och det klart att när äldreomsorgen nu ska expandera behöver vi se till att de som jobbar där upplever att de har schyssta villkor. Det där kan bli ännu bättre, säger Hallengren till Aftonbladet. Förutom namnunderskrifter, kommer manifestationer att hållas i Stockholm, Jönköping, Tingsryd, Skurup, Tranås, Borlänge och Mariestad under dagen. Bättre arbetsvillkor Främst vill man få bort så kallade delade turer, som innebär att man jobbar två pass samma dag med obetald ledighet däremellan. Det kan innebära tio timmars arbete med tidig start klockan sju på morgonen och hemgång vid 21-tiden. – Det som händer är att folk söker sig till landstingen eller privata vårdgivare i stället, där arbetstiderna är bättre, säger Marie Wiberg till TT. Fakta: Fakta: Visa Undersköterska i hemtjänst, hemsjukvård och äldreboende är landets största yrkesgrupp, med 136 400 anställda. 92 procent av dessa är kvinnor.

De näst största yrkesgrupperna är grundskollärare samt butikssäljare, fackhandel, med 103 700 anställda i vardera grupp.

Landets 24:e största yrkesgrupp är undersköterskor på vård- och specialavdelningar, med 37 100 anställda. Källa: SCB/TT Dela Dela

Lokal. Lättanvänd. Opartisk. Ladda ner appen nu!