Ungdomsrånen blir allt råare: ”Mer våld och mer förnedring”

Enligt polisens rapport anmäldes 9 258 brott under 2019, där minst en person under 15 år registrerats som misstänkt, en ökning med 35% sedan 2016. Antalet misstänkta under 15 år var 6 909 förra året, en ökning med 40% under samma period.

Personrånen mot minderåriga, oavsett åldern på gärningspersonen har mer än fördubblats 2016-2019, från 1 178 till 2 484.

6 105 pojkar och flickor under 15 år misstänktes för våld mot andra barn (under 18 år) 2019. 1 355 av dem är flickor, en ökning med 78% sedan 2016. Antalet misstänkta pojkar ökade med 42%, enligt polisen.

Antalet anmälda olaga hot där den misstänkta gärningsmannen är under 15 ökade från 226 till 423, när det gäller hot på internet. Hot utanför internet ökade från 997 anmälningar 2016, till 1 442 anmälning under 2019.