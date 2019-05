Uppgifter: Kristina Winberg (SD) larmade om toppkandidaten Peter Lundgren – stängs av från partiet

Med mindre än en vecka kvar till valet valde Sverigedemokraterna att peta Kristina Winberg, som suttit i EU-parlamentet sedan 2014, från sin EU-lista. Enligt SD ska Kristina Winberg ha ”givit prov på klandervärt och omdömeslöst uppförande”.

”Hon har inte minst uttryckt sig hotfullt i förhållande till partiet samt agerat i det dolda för att skada partiets anseende och där hon konspirerat för att smutskasta partikamrater med hjälp av media”, står det i ett pressmeddelande som skickades ut i går.

”Inte till syfte att förstöra för någon”

Enligt Expressen handlar bakgrunden om ett misstänkt sexuellt ofredande som Kristina Winberg ska ha larmat om. Så sent som i helgen ska tidningen ha konfronterat SD:s toppkandidat Peter Lundgren gällande en händelse på ett partievenemang under förra året. En annan kvinnlig partikamrat ska då ha blivit tafsad på av Lundgren. Kristina Winberg var på plats när allt hände och har också spelat in två samtal med kvinnan.

Mindre än ett dygn senare petades alltså Kristina Winberg. Hon har också stängts av från sitt medlemskap i Sverigedemokraterna.

– Jag talade om för dem att jag gjort en inspelning med NN (SD-kvinnans namn, reds anm), med hennes vetskap, bara för att jag tyckte att det här var så grovt så att hon och jag skulle kunna komma ihåg det. Det var inte till syfte att förstöra för någon, säger Kristina Winberg till Expressen och fortsätter:

– Det var inte syftet att förstöra för partiet utan det handlade om ett övergrepp som jag tyckte var oacceptabelt.

”Jag tog henne nog på brösten”

För Expressen bekräftar Peter Lundgren händelsen. Enligt honom handlar det dock om ett missförstånd.

– Jag tog henne nog på brösten när vi satt där, vi var ganska fulla den kvällen, och hon puttade undan händerna, säger han till tidningen och fortsätter:

– Jag vet att jag la handen på hennes bröst men inte med avsikt att det skulle hända nånting. Inte ett dugg.

”Överdrivet”

På måndagsmorgonen säger Peter Lundgren till Ekot att Expressens uppgifter är ”överdrivna”.

– Det stämmer inte, Expressen försöker vinkla det hela.

I samma intervju lovar han återkommande med ett klargörande senare under måndagen.

SVT Nyheter söker Peter Lundgren, Kristina Winberg och SD:s pressavdelning.