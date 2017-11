utanskyddsnät: ”En flicka, tjej, kvinna i missbruk är lovligt byte”

”När jag var 12 var jag för full och hade rökt brass och däckat i en säng. 3 'killkompisar' tog för sig och hade sex med mig.”

”Jag var fjorton år när jag blev inlåst i en lägenhet med en kille på ca 20 år och han våldtog mig hela natten. Hela tiden berättade han vilken liten bedrövlig haschfitta jag var och därför förtjänade denna 'behandling'. När jag äntligen på morgonen blev utsläppt sa han att jag inte skulle bry mig med att gå till polisen då ingen skulle tro mig i alla fall. Han hade rätt.”

”Har levt ett hårt liv med kriminalitet och droger. I mycket tidig ålder blev jag såld och sexuellt utnyttjad vilket pågick under många år.”

”Jag var 11 eller 12 när min tretton år äldre kusin förgrep sig på mig under julaftonshelgen. Jag var 13 när min första pojkvän tjatade till sig min oskuld. Jag var 15 när jag somnade på en fest och vaknade av att en småbarnspappa våldtog mig. Jag var 17 när min pojkvän följde med mig för att möta upp en man som jag skulle sälja min kropp till. Han mötte upp mig när det var klart också. Torsken sa 'hon är bra', jag var helt sargad och min pojkvän svarade 'ja'.”

”Drogs till 'farliga män' vilket resulterade i våld, misshandel och grova sexuella övergrepp. En gång somnade jag i överdos, vaknade ensam, naken och hela kroppen nerkletad av sperma. Så äcklad och förnedrad.”

”Torskar, högt uppsatta män i filmbranschen. Helt 'normala', gifta män som ville ha sitt innan de åkte hem till frugan. Datanörden, musikproducenten, politikern, lastbilschaffisen. Pengar till droger. Ibland bara droger. Ibland fick jag stryk under själva akten. Ibland var jag tvungen att avbryta för att kräkas. Ibland fick jag inte avbryta.”

”All äcklig lukt. Alla gånger jag inte kunnat andas. Alla gånger jag spytt samtidigt som jag har varit tvungen att fortsätta suga. Alla gånger jag knappt kunnat gå eller sitta eller kissa. Alla rum, alla trappuppgångar. Alla män som tagit det de vill ha. Alla gånger jag legat ensam och trasig, bespottad på asfalten i regn och inte ens kommit ihåg mitt eget namn. Alla gånger jag försökt skaffa bevis – hud under mina naglar, sperma i min mun. För att få någon slags upprättelse. Men allt har varit mitt eget fel. All tyngd har lagts på mig.”

”Efter en lång gruppvåldtäkt medan jag tuppat av skrev de ord på hela min kropp. Hora, luder, fitta. Jag minns min väns ledsna blick när hon såg orden.”

”Har sett så mycket under frihetsberövande vistelser. Tjejer som varit kuvade. Du XXX som jobbade på xxx (behandlingshem). Din jävla struts. Jag var för hård. Men andra var det inte. Känner äckelkänslan komma över mig. Stolt som en tupp har satt på en tjej och du ska åka hem till fru och barn. Önskar att jag haft modet att säga något. Den där skiten låg i luften. Dom gjorde våld inpå själen. Man tystnade mer och mer.”

”En blyertspenna som fördes in i mig. Trubbiga föremål som flaskor, verktyg, redskap, vad fan som helst, frukter, mat, slem, bajs, what ever, allt skulle in i nåt som verkade vara en offentlig öppning. Det verkade helt normalt.”

”Blev våldtagen av en kille vars soffa jag fick sova på när jag var hemlös när jag var 20. Låg och sov (hade käkat massa piller) och vaknade mitt i natten av att ha honom över mig och i mig. Försökte putta bort honom men var för väck och bara däckade om och om igen.”

”Glömmer aldrig första tillfället då jag hade sexdebut. Det var 3 killar som våldtog mig efter varandra och jag blev så rädd. Trodde att så skulle det vara, att det var normalt, pratade aldrig med någon om detta.”

”Han skadade mig så jag trodde jag var helt sabbad nedtill. Andra våldtäkter har varit när jag legat avtuppad och vaknat upp med trosor vid fotknölarna.”

”Mannen hade bundit fast mig på magen med händer och fötter baklänges på ryggen. Varit dum nog att fota det hela, medan jag låg där så spottade han och målade på mig och kallade mig för hora ena stunden och kärlekens gudinna andra stunden. Inte nog med det, han filmade allt. Eftersom heroin är dyrt var detta hans inkomstkälla. Att ta hem brudar, droga dem och använda dem till vad hans kunder vill att han ska göra. Jag hade länge svårt att säga våldtäkt. Helvetesnatten tog fem till sju timmar och nu efter ett år är jag mer besviken på vårt rättssamhälle än gärningsmannen. Gärningsmannen blev häktad men släppt efter tre dagar, förundersökningen var en katastrof.”

”Jag har nekats hjälp, på kvinnojouren när jag känt mig hotad till livet. Inte vågat gå till avgiftningen, där jag tvingats stå hudlös, ihop med män, i en liten värld. Har i hemlöshet fått betala dyrt för att få tak över huvudet och tillgång till knark.”

”Jag har även stött på övergrepp bland drogfria män. Sol-och-vårare som inom tillfrisknande-världen ses som motsvarigheten till Dramatens genier. Det jag vill säga är… Den där tystnaden. Hålla skitstövlar — 'genier' — bakom ryggen i nån sorts 'andlig' anda. Det är liksom där det hela börjar.”