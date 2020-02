Utsläppen från vägtrafiken minskade 2019

I dag redovisar Trafikverket och Transportstyrelsen preliminära utsläppssiffror för vägtrafiken 2019.

Fler elbilar

Vägtrafiken var i stort sett oförändrad under 2019. Men antalet nya eldrivna personbilar fördubblades 2019, jämfört med 2018. Totalt sett minskade utsläppen av koldioxid från vägtrafiken med två procent.

Det genomsnittliga utsläppet av koldioxid från en bil var 120 gram per kilometer 2019, en minskning med tre gram per kilometer, jämfört med året innan.

Når ändå inte klimatmål

Dessutom ökade andelen biodrivmedel, vilket beror på reduktionsplikten. Den infördes under 2018 och ställer krav på drivmedelstillverkare att blanda in biodrivmedel i sina produkter.



– Det är glädjande att bilarna blev effektivare och att andelen biodrivmedel ökade, men kanske framför allt att vägtrafiken inte ökade. Då blir det lättare att öka tempot och nå målen. För att nå transportsektorns klimatmål till 2030 krävs en minskning av växthusgaserna med cirka åtta procent per år, säger Sven Hunhammar, miljödirektör på Trafikverket, i ett pressmeddelande.