Hur firar du jul? Dela med dig i vår chatt!

Hej,

20e December var sista dagen i skolan och jag kläder ut mig och firade Jul med alla barnen. Det var mitt val och ingen tvingade mig att göra det. Jag köpte presenter till alla barn och gav presenter till mina arbetskamrater men det var ett lotteri istället. Inte så dyrt men det gick jättebra och alla var glada. Jag tycker om att sprida Julgjädje därför att Julen är en tid då man ska sprida kärlek och vara med familjen. Nu ska vi fira jul med släkten och efteråt åker vi på en midnattsmässa, Christmas is time of giving, love and sharing the spirit of Christmas💞

God Jul och Gott nytt år till alla🙋🏻‍♀️🎁