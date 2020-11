Höstrusk drar fram över Sverige – rest från tropiska orkanen Zeta

Ett riktigt höstrusk har dragit in över stora delar av Sverige med regn och blåst.

SMHI har utfärdat varningar för regnmängder i Västerbotten och Norrbotten och vindar i Bohuslän, Dalsland, Värmland och Örebro län.

Det blåsiga och regniga vädret är en rest av den tropiska orkanen Zeta som i förra veckan drog fram över Mexiko och sydöstra USA.

Blåser rejält

SVT:s meteorolog Nils Holmqvist säger att det är vanligt att orkaner försvagas när de drar in över land men kan leva vidare som vanliga lågtryck när de kommer in i västvindsbältet.

- De kan vara kraftigare än vanliga lågtryck, lite mer busväder. Det är blåsigt i hela landet, nästan för blåsigt för att man ska kunna ha ett paraply, säger han.

På grund av de hårda vindarna har all tågtrafik mellan Uddevalla och Strömstad ställts in. Under måndagsmorgonen har delar av E6:an vid Mölndal även svämmat över, skriver SVT Väst.

Klingar av i kväll

Det kommer även att blåsa rejält i lapplandsfjällen där stora mängder snö eller blötsnö kan falla.

Det blåsiga och regniga vädret håller i sig under måndagen men försvagas under kvällen för att sedan klinga av.