Vanliga influensan avtar – toppen passerad

Den vanliga influensan har under vintern i år varit skonsam med färre sjuka än de två föregående säsongerna. Det visar nya siffror från Folkhälsomyndigheten. Influensan nådde sin topp under vecka 10 (9-15 mars) och aktiviteten har sedan dess avtagit i samtliga delar av landet under vecka 11.

Låg nivå

Antalet fall har minskat med 20 procent sedan förra veckan.

– Vi har haft en ovanligt låg nivå i år och antal fall avtar nu. Men säsongen är inte över, de närmaste veckorna kommer människor att bli sjuka men nu avtar det successivt, säger epidemiolog AnnaSara Carnahan på Folkhälsomyndigheten.

Även i övriga Skandinavien och Europa avtar influensaaktiviteten.

Fler fall i Norrland

Totalt under säsongen (vecka 40 -vecka 11) har hittills 7386 fall rapporterats. Det är tre olika influensasorter som cirkulerar i Sverige förutom coronaviruset, och aktiviteten har varit högre i Norrland än i övriga landet.

– Vi har haft en senare topp i år än tidigare. Vårt ändrade distanserade beteende på grund av coronaviruset kan även ha påverkat smittan av den vanliga influensan under den senaste tiden, säger AnnaSara Carnahan tilll SVT Nyheter.

Milt väder påverkar

Fler har varit immuna, och den milda vintern i vissa delar av landet kan ha bidragit till färre fall av säsongsinfluensa. En ny rapport visar att vaccinet under årets säsong har haft en skyddseffekt på omkring 55 procent.

– Man kan bli smittad trots vaccinering men man får oftast lindrigare symptom. Vi rekommenderar att människor i riskgrupperna vaccinerar sig, säger AnnaSara Carnahan på Folkhälsomyndigheten.

Värst 2017/2018

Det värsta utbrottet i Sverige under de senaste fem åren var vintern 2017/18 då drygt 20 000 människor rapporterades insjuknade i vanlig influensa. Den säsongen dog totalt 1012 människor av sjukdomen, de flesta äldre. Hittills under vintern (vecka 44-03) har 65 personer registrerats som avlidna i den säsongsrelaterade influensan i Sverige.