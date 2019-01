Vänsterpartiet i Malmö: Vi vill att V fäller Löfvens regeringsplan

V:s Malmödistrikt skriver på sin hemsida att man vid ett möte under lördagen fattat ett enhälligt beslut om att stödja linjen för att trycka rött i omröstningen på onsdag. Det är då som riksdagen ska ta ställning till Stefan Löfven som statsminister och regeringsuppgörelsen mellan S, MP, C och L.

”Vi har visionerna för ett helt annat samhälle och det är det vi ska jobba för: ett samhälle för alla, inte bara några få”, skriver styrelsen för Vänsterpartiet i Malmö på sin hemsida.

”Ett rent högerpopulistiskt projekt”

Ända sedan valet den 9 september har det i stort sett varit klart att det blir S-ledaren Stefan Löfven eller M:s Ulf Kristersson som ska leda nästa regering om det inte går till extraval.

Men väldigt mycket i övrigt kring möjliga och omöjliga samarbeten och mandatflirtar har varit uppkastat i luften. De har fortsatt att sväva där – men sedan C och L i helgen slutligen har beslutat sig för att stödja Löfven kan det vara dags för landning.

V är mycket missnöjt med den uppgörelse som är tänkt som regeringsunderlag. Det innehåller enligt V allt för mycket högerpolitik och syftar dessutom uttryckligen till att utestänga partiet från inflytande, vilket V ser som en förödmjukelse.

Just detta ger Vänsterpartiet i Malmö tydligt uttryck för i sin kommuniké efter helgens möte med distriktet:

”Den överenskommelse som slutits mellan S, C, L och Mp är ett rent högerpolitiskt projekt, skriver V i Malmö och fortsätter:

”Att släppa fram en regering som så uttalat slår mot arbetarklassen, mot oss som bor i hyresrätt, mot hela den fackliga rörelsen, mot oss som är arbetslösa, eller utsätts för diskriminering och rasism för att istället gynna de som redan har; företag och höginkomsttagare – det tycker vi inte att vi kan göra.”

Sjöstedt träffar talmannen

Enligt uppgift till TT lutade det inför ett möte med V:s partistyrelse på söndagskvällen åt ett nej. Och om V aktivt röstar nej i omröstningen i riksdagen på onsdag faller hela korthuset.

På måndagen ska riksdagsgruppen träffas. Det måste ske innan partiledaren Jonas Sjöstedt möter riksdagens talman Andreas Norlén klockan 11.40.