Vänsterpartiets krav på Löfven

Vänsterpartiet såg till att rätten till avdrag för fackföreningsavgiften återinfördes. Det är ett avdrag som sker i form av en skattereduktion med 25 procent av sammanlagd medlemsavgift under ett år.

Gratis kollektivtrafik under sommarlovet för skolelever Under 2018 kunde unga åka gratis i kollektivtrafiken från sommarlovet när de gick ut sexan till och med sommaren innan sista året på gymnasiet. Reformen innebar ett statligt bidrag för kollektivtrafik utan avgift under sommarlovet.