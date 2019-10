Vårdkaoset och materialbristen – detta har hänt

Det var den 1 oktober som företaget Apotekstjänst tog över leveransen av förbrukningsmaterial till regionerna Dalarna, Uppsala, Västmanland, Örebro och Sörmland. Det blev också upprinnelsen till det vårdkaos som drabbat hundratalet människor som fått sina operationer inställda. Här är vad som har hänt hittills:

Detta har hänt

1 oktober: Apotekstjänst tar över leveransen av förbrukningsmaterial till regionerna Dalarna, Uppsala, Västmanland, Örebro och Sörmland. Affären avser bland annat förbrukningsmaterial till ett uppskattat värde av 50 miljoner per 12 månadersperiod. Avtalet är skrivet på två år, med möjlighet till ett års förlängning. Tidigare hade företaget Mediq haft uppdraget.

2 oktober: Sjukhusen märker redan av krångel med leveranserna

10 oktober: Region Uppsala ställer in planerade operationer på grund av materialbrist. Fyra av de fem regionerna är i stabsläge, vilket innebär att de leds av en särskild organisation.

12 oktober: MSB, myndigheten för skydd och beredskap, kritiserar regionerna för materialbristen.

16 oktober: Region Västmanland ställer in samtliga planerade operationer på sjukhusen i Västerås och Köping.

17 oktober: Region Dalarna meddelar att man ställer in planerade operationer på grund av materialbrist. Stoppet inleds måndag den 21 oktober.

18 oktober: Region Uppsala förlänger stoppet.

21 oktober: Efter ett krismöte med Varuförsörjningsnämnden (som ansvarade för upphandlingen) avgår Tomas Hilmo som vd för Apotekstjänst. Varuförsörjningsnämnden beslutar att ta hjälp av andra leverantörer för att lösa krisen.

Läget just nu

Dalarna: Operationerna återupptas under tisdagen. Under måndagen ställdes 42 operationer in i Region Dalarna.

Uppsala: Operationerna återupptas under tisdagen. Fram tills måndagen har sammanlagt 150 operationer ställts in, varav åtminstone 30 berör barn.

Västmanland: Region Västmanland väntar sig kunna återuppta operationer i Köping under onsdagen och i Västerås under torsdagen. 40 operationer ställdes in under måndagen.

Örebro: Regionen klarar fortfarande av att bedriva vård utan störningar resten av veckan. Samtidigt blir läget allt mer allvarligt. En stor del av helgens leveranser innehöll luft och saker som man inte beställt.

Sörmland: Inga nya besked, kan fortsatt bedriva vård utan störningar.